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وطن النهار

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براءة ذمة مواطنة من 500 ألف دينار


قضت المحكمة المدنية ببراءة ذمة مواطنة من مبلغ 500 الف دينار بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل زوجها الذي استقل العلاقة الزوجية بإيهامها بإنشاء شركة فأغرقها بالديون المالية.
وتتلخص وقائع الدعوى بأنه أقيمت بالمحكمة المدنية ضد المواطنة العديد من القضايا المدنية بالمطالبات المالية إضافة الى عقود شركات لم تلتزم بها شركتها وتوقيع حجوزات تحفظية ضد أموالها الخاصة وذلك بناء على قيام زوجها باستغلالها وتوقيعها على عقود شركة أبرم بموجبها العديد من التعاقدات وتوقيعها على إقرارات دين مبالغ مالية ضخمة، لتتفاجأ أن الشركة وهمية وليس لها وجود.
وامام المحكمة حضر وكيل المواطنة المحامي جراح العنزي واكد انه اقام شكوى نصب واحتيال ضد زوج موكلته وكذا أقام دعاوى مدنية مطالبا بفسخ عقد الشركة.
وطالب ببراءة ذمة موكلته من أي دين تابع للشركة الوهمية وإبطال الحجوزات التحفظية على منزل الزوجة وأموالها الخاصة.


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