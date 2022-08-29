«الداخلية»: زي موحد لسائقي «الأجرة»

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور تقوم بإعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية. وأوضحت أن هذا الإجراء جاء بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية في البلاد، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار التدقيق على ملاك أصحاب الشركات والاشتراطات الواجب توافرها وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها،إضافة إلى عمل زي موحد لأصحاب الأجرة بأنواعها، وتحديد ساعات عمل لهم، بما يتناسب مع قانون العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وكذلك التأكد من حمل بطاقة اللياقة الصحية لسائقي الأجرة التي يجب تجديدها، تجدد سنوياً بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ولفتت إلى سحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته للإبعاد، وتسجيل ملاحظة على صاحب مؤسسة الأجرة مشترطة أن تكون سيارة الأجرة مستوفية لجميع الاشتراطات الفنية، ونظيفة من الداخل والخارج عند تحميل الركاب.

وأشارت إلى عمل حملات تفتيشية على شركات ومكاتب الأجرة بأنواعها بالتنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والاشتراطات الواجب اتباعها وتطبيق أشد العقوبات للشركات والمكاتب المخالفة، تصل لسحب التصاريح ومخاطبة وزارة التجارة لإغلاق الشركة وسحب التراخيص. وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

