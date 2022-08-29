«البلدية»: إغلاق 3 سراديب مخالفة

وطن النهار

أكدت البلدية مواصلة الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في إدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في أفرع بلديات المحافظات بالتنسيق والتعاون مع قوة الإطفاء العام للكشف على السراديب المخالفة.

وأشارت إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل الفرق الرقابية في فرع بلدية محافظة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا، أسفرت عن إغلاق 3 سراديب مخالفة إلى جانب تحرير 3 مخالفات. وشددت على تفعيل دورها الرقابي للتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.

