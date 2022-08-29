سمو الأمير تلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

وطن النهار

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه المبعوث الشخصي لرئيس دولة فلسطين الشقيقة ياسر محمود عباس وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح. وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد الفلسطيني المرافق.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

