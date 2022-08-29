الكويت: مقلق ومؤسف اندلاع الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية أمس عن قلق الكويت وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت أخيراً في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق ويقوض استقرار بلادهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها موقف الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى إيقاف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لشعبها الشقيق تطلعاته بالتنمية والازدهار.

