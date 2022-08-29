السفارة الباكستانية تدعو إلى مساعدة ضحايا الفيضانات

وطن النهار

دعت السفارة الباكستانية لدى البلاد معاناة الشعب الباكستاني بشكل فوري اثر تعرض باكستان الى كارثة طبيعية.

وقالت السفارة في بيان لها حصلت «النهار» على نسخة منه أنه سيتم إطلاق النداء العاجل للأمم المتحدة في هذا الشان بتاريخ 30 أغسطس في وقت واحد في جنيف وإسلام أباد.

وأضافت: تواجه باكستان أسوأ كارثة فيضانات في الذاكرة الحية مع هطول أمطار غزيرة تصل إلى 2.7 ضعف المتوسط المحلي خلال ثلاثين عاما. لقد فقد أكثر من ألف شخص حياتهم حتى الآن. كما تضرر أكثر من 30 مليون شخص بشدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات السريعة وعمليات الإجلاء القسري. ولقد هلكت الملايين من الماشية، ودمرت مئات الآلاف من المنازل، فضلا عن تدمير المحاصيل الزراعية على آلاف الأفدنة.

واوضح ان باكستان تبذل كل الجهود التي تقودها الحكومة بمساعدة شركاء التنمية بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والعديد من البلدان والمنظمات لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرضها الفيضانات المدمرة.

واختتم البيان بالقول: من الأهمية بمكان تنسيق وتضافر الجهود للإنقاذ والإغاثة في هذه المرحلة الفورية التي تليها إعادة الإعمار والتأهيل على المدى الطويل، وقد قامت الحكومة الباكستانية بإجراء تقييم شامل للاحتياجات بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة.

