«الغذاء»: خاطبنا «الخدمة المدنية» بخصوص كادر العاملين

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حرصها على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع في التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في بيان نقابة العاملين بالهيئة المتعلق بالإضراب العام للعاملين.

وقال الناطق الرسمي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بشأن بيان نقابة العاملين بالهيئة المتعلق بالإضراب العام في وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 25/8/2022، «مؤكدة الهيئة حرصها على حقوق ومكتسبات موظفيها واحترامها للحريات العامة وحق الجميع للتعبير وابداء الرأي، وفيما يتعلق بالمتطلبات المدرجة في البيان، أكدت الهيئة اتخاذها جميع الإجراءات الخاصة بصرف جميع البدلات المستحقة للموظفين وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية بما فيها البدلات التي لم تكن تصرف لهم بجهات عملهم السابقة، كما أنه قد تم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية بشأن مشروع الكادر الخاص بالعاملين في الهيئة».

وأضاف، أما بشأن الأعمال الممتازة فقد تم صرف مبالغها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة ووفقا للميزانية المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بشأن اعتماد ضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين للسنة المالية 2022-2021

أما بشأن تسكين الوظائف الاشرافية فقد جاء الايقاف تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «432» المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم «17» بتاريخ 10/5/2022 ولتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم «8» لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/5/2022 بشأن إيقاف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية ووقف كل من النقل والندب والاعارة ومعالجة آثار. وتابع، أما ما جاء بشأن التظلمات فإنه يتم بحث جميع التظلمات المقدمة وفقا للمرسوم الصادر سنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه والمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، وتأكيدا من الهيئة وقيادييها ومسؤوليها على الاهتمام بمطالبات العاملين فيها فقد تمت دعوة رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة للاجتماع معهم لبحث المطالبات الواردة في البيان وذلك يوم الاحد الموافق 28/8/2022 في تمام الساعة 8:00 صباحا ولم يحضر.

وأكدت الهيئة انتهاجها لسياسة الباب المفتوح ولقاء الموظفين لتذليل جميع العقبات، وتهيب الهيئة على جميع موظفيها الالتزام بالمادة «26» من قانون الخدمة المدنية واستشعار المسؤولية الوطنية ومراعاة المصلحة العامة.

