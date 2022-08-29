الترشح اليوم.. والاقتراع 29 سبتمبر

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صدر أمس مرسوم بالدعوة الى انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل. وأعلن مركز التواصل الحكومي عن استقبال إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الراغبين في الترشح اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل الرسمية. من جهته، اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشوون مجلس الامة عيسى الكندري تقديم استقالته من اجل خوض الانتخابات عن الدائرة الاولى، مضيفا: نسأل الله التوفيق للجميع وأن نمارس العملية الانتخابية في جو من الاخوة والتفاؤل ورائدنا خدمة البلاد والعباد ومحبة الوطن والاخلاص له.

من جانب آخر، قالت مصادر لـ«النهار»: ان الحكومة جادة في محاربة الرشوة الانتخابية بجميع صورها بما فيها شراء الاصوات والمعاملات من خلال اجراءات صارمة وفرق متخصصة وبنهج اداري يرتكز على الشفافية والعدالة، ومن خلال استراتيجيات ادارية محفزة وحوكمة فاعلة ستغني المواطنين عن نواب الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والاسكان والعدل والتجارة والتعيينات، وترفع معدلات التحفيز لقيام المبادرين بالاعمال الحرة والاستثمارات في بيئة تنافسية خصبة محاربة للاحتكار.

من جانب آخر تقدم النائب السابق د. بدر الداهوم بطعن أمام محكمة التمييز على حكم المحكمة الكلية القاضي بتأييد قرار وزارة الداخلية بعدم إدراج اسمه في قيد الجداول الانتخابية القادمة.

كما قررت النيابة العامة أمس حجز 6 مرشحين في انتخابات فرعية الدائرة الثانية إلى تاريخ 8 من الشهر المقبل لاستكمال التحقيقات واحالتهم إلى السجن المركزي.