«موسم الكويت الترفيهي».. قريباً

الأولى

بعد تكليف مجلس الوزراء وزير المالية وزير التنمية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد بملف متابعة انشاء مشروع المدينة الترفيهية توجهت الاعين الحكومية نحو الجزيرة الخضراء لتطويرها واقامة مشروع ترفيهي آخر فيها.

واكدت مصادر حكومية لـ«النهار» ان ملف المشروعات الترفيهية يكتسب أهمية كبيرة في الفكر الحكومي بعد تلمس حاجة الناس له وكذلك عدم وجود مشروع ترفيهي واحد في البلاد، مشيرة الى ان مثل هذه المشروعات تحتاج الى وقت طويل للتنفيذ.

وقالت المصادر: وصلت الحكومة الى قناعة انه لا يمكن الانتظار لسنوات اخرى ليكون للبلاد مشروع ترفيهي لذا قررت انتهاج اقامة المشروعات الترفيهية المؤقتة والتي سيتم من اجل اقامتها استقطاب الشركات العالمية المتخصصة.

وأضافت المصادر: ان البلاد مقبلة على 5 أشهر تقريبا من اعتدال الأجواء المناخية وعليه سيتم اقامة عدد من المهرجانات والكرنفالات وكذلك المدن الترفيهية الموسمية وعليه تتجه الانظار الآن نحو التفكير باستغلال أرض الجزيرة الخضراء كموقع لاقامة مثل هذه الفعاليات.

ولفتت المصادر الى أن الأمر لن يقف عند الجزيرة الخضراء بل ستكون الأنشطة موزعة على أكثر من موقع منها أرض حديقة الشعب وكذلك حديقة الصباحية ومزارع الوفرة وارض الصبية عند نهاية جسر جابر.

