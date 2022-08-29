الحكومة تبحث عن فرص العمل بـ«الخاص»

الأولى

في إطار النهج الحكومي الجديد للاصلاح الاداري والاقتصادي، تبحث الجهات المختصة بجدية وفاعلية عن الاف الوظائف للقادمين الى سوق العمل.

وقالت مصادر مطلعة لـالنهار إن هناك توجهات لتحويل الخطط والدراسات السابقة في هذا الصدد الى واقع، موضحة أن القطاع الخاص سيكون البوابة الحقيقية لاستيعاب أغلب الاعداد المتوقعة من طالبي الوظائف.

وبينت، أن خلق قطاع خاص قوي من شأنه أن يوجد فرصا وظيفية حقيقية وجدية متوافقة مع تطلعات الشباب.

وتحدثت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المال الحكومي في اتجاه توفير فرص عمل للشباب، مع توسيع نطاق المشاركة في المناقصات العامة للشركات المحلية، حتى تتحسن الدورة الاقتصادية وتتوافر الفرص والوظائف المنشودة.

وفي سياق ذي صلة شددت المصادر، على ضرورة ترشيد القطاع العام، والتوجه نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات، مشيرة الى ان ذلك سوف يقلص المصروفات من ناحية وسيوقف المد الكبير للجهات غير الضرورية. من ناحية اخرى.

ووفقا لتقديرات، فإنه من المتوقع أن يحتاج الشباب في المستقبل الى 35 ألف وظيفة سنوياً، وهو معدل كبير للغاية يتطلب تحركات جدية لاستيعابه.

