loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في خطوة لمساعدة القطاع العام بمعالجة تزايد طلبات التوظيف

الحكومة تبحث عن فرص العمل بـ«الخاص»


في إطار النهج الحكومي الجديد للاصلاح الاداري والاقتصادي، تبحث الجهات المختصة بجدية وفاعلية عن الاف الوظائف للقادمين الى سوق العمل.
وقالت مصادر مطلعة لـالنهار إن هناك توجهات لتحويل الخطط والدراسات السابقة في هذا الصدد الى واقع، موضحة أن القطاع الخاص سيكون البوابة الحقيقية لاستيعاب أغلب الاعداد المتوقعة من طالبي الوظائف.
وبينت، أن خلق قطاع خاص قوي من شأنه أن يوجد فرصا وظيفية حقيقية وجدية متوافقة مع تطلعات الشباب.
وتحدثت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المال الحكومي في اتجاه توفير فرص عمل للشباب، مع توسيع نطاق المشاركة في المناقصات العامة للشركات المحلية، حتى تتحسن الدورة الاقتصادية وتتوافر الفرص والوظائف المنشودة.
وفي سياق ذي صلة شددت المصادر، على ضرورة ترشيد القطاع العام، والتوجه نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات، مشيرة الى ان ذلك سوف يقلص المصروفات من ناحية وسيوقف المد الكبير للجهات غير الضرورية. من ناحية اخرى.
ووفقا لتقديرات، فإنه من المتوقع أن يحتاج الشباب في المستقبل الى 35 ألف وظيفة سنوياً، وهو معدل كبير للغاية يتطلب تحركات جدية لاستيعابه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة