العالم سيفقد نصف سكانه بحلول 2100!

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باريس - الوكالات: كشفت دراسة أجراها بنك «اتش اس بي سي» (HSBC) البريطاني أن البشر قد يتقلصون الى نصف ما هم عليه الآن بحلول عام 2100، نظراً لانخفاض معدل المواليد، فما مدى مصداقية ذلك؟

وناقشت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية مع عدد من علماء الديموغرافيا، هذا السؤال في ظل توقعات منظمة الأمم المتحدة التي ترى أن البشرية لن تتوقف عن الزيادة، وان كانت طفيفة وشبه ثابتة؛ لتبلغ 8 مليارات و800 مليون بحلول عام 2100...(طالع ص 12).

غير أن الباحثين البريطانيين جيمس بوميروي وهيرالد فان دير ليندي وبريرنا غارغ، الذين أعدّوا دراسة البنك المذكور، يصرّون على أن احتمال حدوث انخفاض حاد في الولادات هو في الواقع «أعلى بكثير» مما تذهب المنظمة الدولية اليه.

ووفقا لهؤلاء فان عدد البشر سيبلغ ذروته في وقت أبكر بكثير من عام 2080 الذي ذهبت اليه الأمم المتحدة وستكون تلك الذروة في عام 2043 ثم يبدأ العدد في الانخفاض ليستقر عند مستوى يزيد قليلاً على 4 مليارات في نهاية القرن.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور لوران شالار، أستاذ الجغرافيا في جامعة «باريس 4» أن الدراسات تتخذ من حال الدول المتقدمة مرجعاً لحساباتها بافتراض أن الدول الأخرى ستلحق بركبها عاجلاً أم آجلاً في جميع أنحاء الكوكب.

وتضيف أن متوسط ?خصوبة سكان العالم اليوم هو 2.3 ولادة لكل امرأة، وقد كانت تلك النسبة 5 ولادات في خمسينيات القرن الماضي. وانطلاقا من هذه التقديرات، ترى الأمم المتحدة أن الانخفاض مستمر في المواليد وسيكون متوسط الخصوبة 2.1 طفل لكل امرأة في عام 2050، وسيستقر بعد ذلك، ويثبت عند هذه العتبة وفي الوقت نفسه تُبرز المنظمة الدولية أن هذه البيانات ينضاف اليها ما ينتج عن ظاهرة انخفاض معدل الوفيات، وزيادة العمر.

ويعتقد جيمس بوميروي وزملاؤه أن هذه التوقعات متفائلة جدا، وتسلط دراسة البنك التي أعدّوها الضوء على تزايد شيخوخة السكان، وادماج النساء في سوق العمل، وذلك يعني غالبا تأخير انجاب أول طفل فضلا عن ارتفاع التضخم الذي يجعل الأسرة الكبيرة مشروعاً أكثر تعقيداً.

وحسب الدراسة التي أجراها البنك، الأكبر في أوروبا ستفقد القارة العجوز 400 مليون نسمة في 80 عاما أما في الدول الناشئة أو المتقدمة، فان منحنى الخصوبة الحالي سيجعل من الممكن توقع انخفاض عدد السكان الى النصف بحلول نهاية القرن.