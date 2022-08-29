صرف رواتب العسكريين البدون المنتهية هوياتهم

الأولى

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك الاستمرار في صرف رواتب العسكريين البدون حاملي البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي ولو كانت منتهية، وذلك لمدة 3 أشهر، على ان يكون الصرف ببطاقة المراجعة أو

ببطاقة الضمان الصحي. وبينت المصادر أن تعميم «المركزي» في هذا الخصوص جاء بناء على طلب الجهاز المركزي وانه يوضح كيفية التعامل مصرفياً مع حسابات العسكريين البدون العاملين بوزارة الدفاع والمنتهية بطاقاتهم. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء ضمن تنسيق يقوده مسؤولو الجهاز مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن مراجعة أوضاع العسكريين البدون الذين انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم ولم يقوموا باستكمال إجراءات التجديد.