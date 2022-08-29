إلزام سائقي الأجرة بزي موحَّد و«كرت صحي»

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية ان الإدارة العامة للمرور في اطار تنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة ستفرض زيا موحدا لأصحاب الأجرة بأنواعها اعتبارا من أول كتوبر المقبل، اضافة الى تحديد ساعات عمل لهم، بما يتناسب مع قانون العمل وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية في البلاد، حيث سيتم التدقيق على أصحاب الشركات والاشتراطات الواجب توافرها وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها.

واشارت الى ضرورة حمل السائقين بطاقة اللياقة الصحية التي تجدد سنوياً، لافتة الى سحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته للإبعاد، وتسجيل ملاحظة على صاحب مؤسسة الأجرة.

ولفتت كذلك الى عمل حملات تفتيشية على شركات ومكاتب الأجرة بأنواعها بالتنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والاشتراطات الواجب اتباعها وتطبيق أشد العقوبات للشركات والمكاتب المخالفة، تصل لسحب التصاريح ومخاطبة وزارة التجارة لإغلاق الشركة وسحب التراخيص. وذلك اعتباراً من اول أكتوبر المقبل.