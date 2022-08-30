إلى سمو الأمير وإلى سمو ولي العهد مع التحية

آراء

وفقكم الله وهنأكم في حياتكم. لقد أسعدتم المواطن الكويتي بقراراتكم الحكيمة التي يتطلع لها منذ زمن بعيد. انها نقلة نوعية تحقق حلم المواطن.

تحية إكبار لكم، لسوف يذكرها التاريخ ويسجلها لكم في ذاكرة شعبكم الوفي. فالشواهد والاجراءات والقرارات الحكومية الجادة هي ظاهرة جديدة أفرحت المواطن واستعاد حيويته بالتفكير في قادم الأيام المبشرة بمستقبل واعد واضح المعالم. إنها مرحلة جادة تحسب لسمو الامير ولسمو ولي عهد الجادين في اصلاح البلد. والمتابع للأوضاع السابقة يجد ان المواطن كان يعيش في حالة إحباط ويأس ولم تسمع صرخاته المستمرة. واليوم سمو الامير وسمو ولي العهد استمعوا بعناية لصرخة المواطن.. وتحركوا بكل وضوح وشفافية بتلبية مطالب شعبهم الوفي في اصلاح الاوضاع من خلال قرارات الحكومة الإصلاحية الجادة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف. انها نقلة نوعية مهمة وجادة للمستقبل من اجل هذا الشعب الطيب. والله المستعان..

