التضامن الحكومي ومِعْوَل الولاءات والانتماءات

آراء

التضامن يعني اندماج وترابط مجموعة من الأشخاص كفريق واحد، لمواجهة كل ما من شأنه تقويض تأديتهم لواجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم.

ويتوقف نجاح أو فشل أي تضامن على ثقة أفراده بأنفسهم أولًا ومن ثم بقدرتهم على ضبط أدائهم لإبقاء صلابة ترابطهم في مواجهة أي تحديات كانت سياسية أو اجتماعية، فأيّ ضعف بأي حلقة من حلقات سلسلة تضامنهم يعني سهولة اختراقهم، وأول مدخل للاختراق هو عندما تتقدم الأهواء والمصالح الشخصية على المصلحة العامة لدى أي فرد منهم، وهذه هي علة الكيانات التضامنية. وليس أخطر على قوة وسلامة أي تضامن إلا عندما يتشكل وفق نظام المحاصصة المُدَمِّر، خصوصًا عندما يكون في مواجهة أهواء لصالح ولاءات وانتماءات حزبية.

… وفي هذا الشأن؛ فقد تنبه المشرّع الكويتي في المذكرة التفسيرية للدستور إلى خطر الأحزاب في الفقرة (3) من التصوير العام للحكم حيث تناول خطر الأحزاب والعمل الحزبي على أركان الحكم عامة والعمل الحكومي خاصةً وكينونة المجتمع واستقراره نعرضها كما جاءت في الدستور دونما زيادة ولا نقص:

«…على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تُنسِ الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظره ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي، ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، فهذه المسؤولية هي التي يُخشى أن تجعل من الحُكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسا للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك... وليس أخطر على سلامة الحُكم الديموقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحُكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حُكم أسلم وحياة أفضل، وإذا آل أمر الحُكم الديموقراطي إلى مثل ذلك، ضُيّعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحُرّف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته، لذلك كله كان لا مفرّ من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحت برغم أن نظام الإمارة وراثي...» انتهى.

نحن لا نحجر على أحدٍ حريته في إبداء رأيه ولا خياراته، ولا نحدد ما هو خطأ أو صواب في اعتباراته، إنما نعرض ما جاء به الدستور الكويتي مشفوعًا برأينا وخياراتنا الشخصية أيضًا التي كفلها لنا الدستور كما كفلها للجميع ولا نفرضه على أحد.. والله المستعان ومن وراء القصد،،

