تعديـل الدستـور للمستقبـل

آراء

بداية اقول الحمد لله اني كويتي واعيش في وطن يملك دستورا ينظم العلاقة والتعايش بين الحاكم والمحكوم ولي الفخر انه من اوائل الدساتير بالشرق الاوسط والأول خليجيا، ووقع الدستور الكويتي في 11 نوفمبر 1962م من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ/ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه الحاكم الـ11 على ان تكون الكويت ملكية دستورية وراثية والإسلام كدين للدولة ويستند دستور الكويت إلى المبادئ الديموقراطية ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلدان الديموقراطية المتقدمة وأركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون، ويتكون الدستور الكويتي لخمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساس للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت وتنظم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويقوم الباب الأول في الدستور على 6 مواد توضح خصائص الدولة ونظام الحكم، ويؤكد على انتماء الكويت للوطنين العربي والإسلامي ويؤكد على استقلالية الكويت وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطي مبني على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور، ويحدد الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم وحدد الباب المذكور دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وحماية النشء، ويوضح الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة وحقوق المواطن الكويتي على مبدأ الحرية والمساواة وحرية الاعتقاد والرأي وفق النظام العام، وينقسم الباب الرابع لـ5 فصول تضم معظم مواد الدستور وتنظم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية (مجلس الأمة) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، والسلطة القضائية والفصل الثاني من الباب الـ 4 يوضح صلاحيات رئيس الدولة، ويحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكاما مؤقتة انتهت بتطبيق القانون وتشرح المادة (174) نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور، وتنص المادة (174) على الاتي (للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ويناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين (65-66) من الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به)، والسؤال المهم اليوم وبعد مرور ما يقارب 6 عقود من الزمن على بداية العمل بالدستور في 29/1/1963م هل نحن بحاجه لتعديل او تنقيح؟

وهنا كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة اتمنى التعديل او التنقيح مع المحافظة على اصول الدستور ويكون التعديل من اجل التصحيح ومواكبة المستقبل بحيث يتم تعديل الفقرة رقم 4 من المادة (82) التي تنص على ان النائب يشترط انه يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وتعدل وتنقح حيث يشترط بالنائب يكون حاصلا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة ويجيد قراءة وكتابة اللغة الانجليزية واستخدام الحاسوب، وتعدل وتنقح الفقرة 3 من نفس المادة المذكورة التي تحدد سن 30 سنة يوم الانتخابات إلى 40 سنة وذلك للاختلاف الفكري بين صاحب سن 30 بالاجيال الماضية وجيل اليوم مع كامل تقدري لكل الاجيال، وإلغاء ما يلزم على وجود نائب محلل بالحكومة بحيث تكون الحكومة خالية من النواب الكرام بسبب التاريخ المظلم للبعض الكثير من النواب الوزراء على مدى التاريخ الحكومي بالكويت وآخر دليل اداء النواب الوزراء بالحكومة الـ39 المستقيلة وتحويلهم للوزارة لمقاطعات خاصة تدار بنفس انتخابي تنفيعي والسؤال هنا هل يعقل ان مكتب وزير واحد فيه 50 مستشاراً! وهل يحق للنائب والوزير السابق ان يهلك ويضر الحركة التعاونية الكويتية ذات المواقف المشهود لها خلال الغزو العراقي عام 1990م وازمة فيروس كورونا الاخيرة بحيث تم تعطيل الدورة الانتخابية لغالبية مجالس إدارات التعاونيات من اجل تعيين وتنفيع الاقارب والاصدقاء كترضيات انتخابية! وهذا ما علمنا فيه والخافي اعظم اذن توزير النائب يجب ان يلغى لكون اغلب التجارب كانت فاشلة إلا ما ندر، والعمل على تعديل وتنقيح عدد النواب من 50 إلى 75 او 100 وعدد الحكومة من 16 إلى 25 أو 30 على حسب حاجة رئيس مجلس الوزراء وهذا بسبب تغير عدد سكان الكويت الذي كان قبل 1963م عددهم 321621 نسمة واليوم تعداد الكويت في عام 2022م اجمالي المواطنين والوافدين اكثر من 4 ملايين نسمة بواقع 1.365.171 نسمة كويتيين و 3.099.350 نسمة وافدين وفق هيئة الاحصاء والمعلومات المدنية بدولة الكويت، والشيء المهم اليوم بالتنقيح والتعديل هو سن مادة بالدستور يحق من خلالها للناخبين المواطنين محاسبة النائب في دائرته الانتخابية واعطائه الحق باسقاط عضويته من خلال عريضة تقدم لرئيس المجلس مسببة عن النائب المراد محاسبته من أهالي دائرته الانتخابية بحيث تكون العريضة موقعة من عدد من الناخبين تزيد بنسبة 30% من عدد الاصوات التي حصل عليها النائب وتخصص جلسة علنية حتى يدافع النائب عن نفسه مقابل عدد من أهالي الدائرة الانتخابية الموقعين على العريضة ومن بعدها يتم الفصل من قبل مكتب المجلس من دون محاباة لاي طرف وتحديد دورتين لكل نائب فقط لا غير من باب افساح المجال للغير وليس كما هو الحال اليوم إلى ما شاء الله وكأن ما في بهذا البلد إلا هالولد، وهذا يساوي النائب بالوزير بالحكومة الاول تسبق عضويته مسببة من أهالي دائرته الانتخابية والثاني سؤال مغلظ يقدم للوزير وهو (الاستجواب) من قبل نواب الامة ولذا اقول بات واجباً تعديل الدستور للمستقبل الموعود.

وبالختام نعم للدستور الكويتي ونعم لتمنياتي كمواطن بسيط من اهل الغالبية الصامتة ببعض التعديلات والتنقيحات التي تمنيتها بهذا المقال والله ولي التوفيق، والحين ما في شيء غير الدعاء لرب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وضرر ويعدل الحال للافضل ويعرف كل مرشح ان الكرسي النيابي الاخضر تكليف من اهل الكويت وليس تشريف له، ولا يصح إلا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: شنو قصة اهل بعض النواب السابقين بوسائل التواصل الاجتماعي شادين حيلهم دفاع وتهجم وكلام خارج عن الادب في بعض الاوقات على كل من ينتقد اداءهم بالمجلس السابق؟ الجواب باختصار (اللي في بطنه ريح ما يستريح) أوصلت لك يا مواطن؟ اترك الخبال عنك.

