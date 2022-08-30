السياسي وما قبل السياسي

آراء

كتب ابن خلدون في مقدمته أن «الإنسان كائن اجتماعي بطبعه»، ويبدو أن ذلك كان صدى لقول القديس توما الأكويني: «الإنسان حيوان اجتماعي»؛ إلا أن الفكرتين كانتا بلا شك انعكاسا واضحا لفكر أرسطو حين عرف الإنسان بأنه «حيوان سياسي». انعكاس مع الفارق بكل تأكيد، فتوما الأكويني وابن خلدون يظهران إشارة واضحة لعدم انشغال الإنسان بالسياسة: توما الأكويني يحذو حذو عيسى بن مريم في أن يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وابن خلدون المسكين يعلم يقينا كيف استحال الحكم بين المسلمين إلى ملكية راسخة، لا تستطيع التعايش مع رأي مخالف، وعليه يبدو من الحكمة أن يتحدث عن الاجتماعي لا السياسي.

أما أرسطو، الذي عاش في كنف أول ديموقراطية عرفها التاريخ، فالسياسة لديه ليست خيارا بإمكانه الاستعاضة عنه بآخر، ذلك أن هناك جانباً أصيلاً في مفهوم أو هوية «المواطن» لا يمكن التنازل عنه، وهو تحديدا: حريته. أن تكون مواطنا في ديموقراطية حقيقية و «مباشرة» هو أن تكون «حرا» لا تفرض عليك الآراء من الخارج، فجميع من هم في المجال السياسي هم مواطنون متساوون، ولأنهم كذلك، فلا يمكن لأحدهم أن يفرض رأيه على الآخر. ليس هناك من سبيل للتوصل لرأي جيد في ديموقراطية أثينا إلا عن طريق «الاقناع». هكذا يتحاور الحر مع حر آخر مختلف عنه، أو هكذا يتحاور من يفكر باستقلالية. قد تختلف أشكال الديموقراطيات، إلا أن العلامة المميزة لها جميعا هي أنها نظام سياسي يقوم على الفرد، المواطن، الحر، الذي «يفكر» كيما يختار.

ومن هنا كانت ربما مآخذ الكثير على هذا النظام في الحكم: فهذا برناردشو يقول «الديموقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك»، وذاك ونستون تشرشل يقول «الحجة الأقوى ضد الديموقراطية هي أن تتحاور لمدة خمس دقائق مع ناخب عادي». مشكلة الديموقراطية من وجهة نظر هؤلاء وغيرهم هي في تأسيسها انطلاقا من الفرد، الذي هو ببساطة لا يفكر بسبب كسله. أزعم أن أزمتنا الحالية تكمن في عدم انعتاق الكثير منا من كل أشكال التضامن الاجتماعي ما-قبل- السياسية، وهي تحديدا الهويات الجزئية، القبلية والطائفية، أو الأشكال التي كان يجد الفرد فيها حمايته «قبل» الدخول في المجتمع السياسي/ الدولة، المجتمع الذي ينتظم الأفراد المختلفين وفقا لقانون محايد وفي إطار تعددي يحترم هذا الاختلاف بل يحميه ويدافع عنه.

في إطار القبيلة والطائفة يكون الهوس بالتجانس هو الهوس الأكبر، فمعيار قبولك، في الجماعة ما-قبل السياسية، أصلا هو وضوح «صلتك» أو علاقتك بها، من جهة الدم أو العقيدة، وهذا ما يسهل لاحقا عملية «التجانس في الآراء»: في الحالات الأسوأ، يجب أن تلتزم برأي القبيلة، وإلا مورس عليك أقسى وأشد بل وأقدم عقوبة عرفتها التجمعات البشرية، العزل الاجتماعي. من هنا نستطيع فهم «الانتخابات الفرعية»، «مرشح القبيلة»، «وزير القبيلة»، «المدافع عن العقيدة»، «أسد الشيعة أو السنة»… إلخ. من تسميات تقوض بالضرورة النظام الديموقراطي بل السياسة برمتها كفعل ينطلق من الذات الحرة المستقلة. بالطبع قد تختلف الأصوات والترشيحات داخل القبيلة/ الطائفة ولكن في نهاية الأمر من ينجح في الانتخابات هو من «يمثلها» و «يخدمها» بمنطق المصلحة الخاص بها في سياق تبادل المنافع.

لقد طغت الهويات الصغرى في مجتمعنا بشكل فج للحد الذي أصبحنا نرى فيه لهثا حثيثا من قبل البعض بحثا عن قبيلته الأصلية التي انفصل أجداده عنها تنظيما وفكرا منذ مئات السنين! ويرجع السبب في ذلك، بالطبع، وبكل مفارقة، إلى الديموقراطية! هكذا وبكل سهولة تتغير المفاهيم لتتماشى مع واقع مسخ أو هجين: ديموقراطي-قبلي/ ديموقراطي-طائفي. أما النتيجة، فهي كارثية بالطبع وعلى كل المستويات، تراجع التفكير بالمصلحة العليا للوطن أمام مصلحة هذه الهويات الصغرى.

أدركت القيادة السياسية هذا المرض الذي تسلل لجسم الوطن بشكل صارخ في السنوات الأخيرة، فكان هذا الخطاب السامي غير المسبوق في شهر يونيو والذي دعت فيه بكل صراحة وجلاء أن نقف «وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس» في إشارة واضحة للأزمة التي تمر بها الدولة. والحل كما ارتأته القيادة السياسية كان ضرورة العودة للشعب وإقامة انتخابات جديدة، تماما كما بين الدستور. وضعت القيادة السياسة الأمر برمته في يد الشعب واتجهت أفعالها من أجل تصحيح المسار السياسي، هكذا أعتقد، في مستويين:

1- حسن الاختيار، وهذا يتطلب الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالنظام الديموقراطي من خلال انتخابات فرعية أو غيرها.

2-إذا استمرت الأزمة والركود السياسي فإننا سنكون أمام «اجراءات ثقيلة الوقع والحدث»، إذا شئنا استخدام تعبير الخطاب السامي حرفيا.

تملك القيادة السياسة الجديدة «الإرادة» لنهوض سياسي ينفض غبار سنوات عجاف من التدمير المقصود أو غير المقصود للهوية الوطنية، ولكنها ليست «إرادة» وحسب، بل «فعل» أيضا. نبارك لوزارة الداخلية هذا المجهود الذي تقوم به من أجل حماية الانتخابات والنظام الديموقراطي للدفع بالأجدر والأصلح للوصول للبرلمان. يدنا بيدكم، فالإصلاح، كقطعة موسيقية تعزفها أوركسترا، يتطلب عمل الجميع.

