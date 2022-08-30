الصدر يعتزل السياسة.. وشارعه بلا قيادة

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بغداد – الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر امس في قرار مفاجئ اعتزاله نهائياً للعمل السياسي في العراق. وفيما اعلن تياره «فقدان السيطرة» على المظاهرات والاعتصامات فقد سارع انصاره الى اقتحام المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري وسط استنفار كامل لاجهزة الامن العراقية التي اعلنت عن فرض حظر تجول شامل في العاصمة بغداد.

وأعلن الصدر في تغريدة على حسابه في «تويتر» امس أنه قرر الاعتزال بشكل نهائي، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث. كما أشار إلى أن جميع قيادات التيار الصدري باتوا في حل من واجباتهم، قائلا «الكل في حل مني». كما لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل».وعلى الفور عمد القيادي المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، إلى إغلاق حسابه على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رسمي، لاسيما تويتر حيث يتابعه أكثر من 800 ألف مستخدم.

في غضون ذلك توافد العشرات من أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد وسط أنباء عن احتمال توجههم أيضاً إلى مكان اعتصام أنصار الإطار التنسيقي فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.

وأصدر مكتب التيار الصدري، امس 3 توجيهات لأنصاره بعد اعتزال زعيمه العمل السياسي.

ومنع التيار الصدري أنصاره من «التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري» وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وبعد اعتزال الصدر علقت اللجنة المركزية للتظاهرات عملها في إشارة واضحة لإنهاء الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري بالمنطقة الخضراء والمستمر منذ أسابيع.

وحاول أنصار التيار الصدري الغاضبون التوجه نحو مقر البرلمان، والقصر الجمهوري إلا أن القوات الأمنية أغلقت جميع بوابات المنطقة الخضراء منعا من دخول مزيد من المحتجين، لاسيما بعد أن حاول بعض المحتجين إسقاط الكتل الخرسانية قرب القصر الجمهوري. بالتزامن وصلت قوات مكافحة الشغب إلى بغداد فيما استخدم الأمن العراقي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. لكن المتظاهرين وعقب اشتباكات مع قوات الامن اقتحموا القصر الجمهوري ونشرت وكالات انباء عراقية صورا لانصار النيار الصدري داخل القصر المحصن في المنطقة الخضراء.

وتزانت التطورات في بغداد مع توترات في مناطق اخرى حيث اعلنت المساجد في مدينة الصدر «النفير العام» تضامناً مع زعيم التيار الصدري وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خروج عدد من التظاهرات أيضا.وهناك توقعات بنزول كثيف لأنصار الصدر في المحافظات الجنوبية من البلاد كواسط والبصرة وميسان وغيرها حيث يحظى بتأييد واسع في حين رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني.

