حظر تجوال في بغداد.. والأمن يتعهد بحماية مؤسسات الدولة والسفارات

عربيات ودوليات

بغداد – الوكلات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس حظر تجوال شامل في بغداد.مع توافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، اثر اعلانه اعتزاله السياسة نهائيا. وأوضحت العمليات المشتركة في بيان امس أن الحظر يشمل منع سير كل العربات أو المواطنين.ودعت المتظاهرين الغاضبين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وأكدت أنها ملتزمة «أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم او إراقة الدماء»، وفق تعبيرها.وشددت في الوقت عينه على مسؤوليتها في حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة.

وأوضحت أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وأن القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار.

وقررت القوات الامنية اعلان حالة الاستنفاء في الخضراء ومنع اي اعمال قد تخل بالامن في المنطقة التي تضم الرئاسات والسفارات الاجنبية بينها الاميركية والبعثات الاممية والاوروبية وذلك اثر اقتحام متظاهرين لباحات القصر الجمهوري فيما اكدت قيادة العمليات العسكرية المشتركة مسؤوليتها عن المحافظة على امن البعثات الدبلوماسية داعية المتظاهرين الى الانسحاب من المنطقة فورا والتي وصلتها تعزيزات عسكرية عاجلة.

وصدر قرار إغلاق المنطقة الخضراء عن الحكومة العراقية لمنع تدفق المتظاهرين من مناطق شرقي العاصمة إليها. ودعت القوات الأمنية العراقية المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء إلى مغادرتها، حيث ذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحافي «ندعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، ونؤكد التزمنا أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي».وأضافت «نؤكد مسؤوليتنا عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة». وأشارت إلى أن «التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمن بواجبها في حماية الأمن والاستقرار».

