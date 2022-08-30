الأمم المتحدة: بقاء الدولة العراقية ذاتها «بات على المحك»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من أن بقاء الدولة العراقية ذاتها «بات على المحك» فيما دعا الرئاسات العراقية أمس إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» من أنه «لا يمكن أن يكون العراقيون رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله»، لافتة إلى أن «بقاء الدولة ذاته على المحك».

وقال بيان للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة إن «يونامي» تدعو جميع المتظاهرين على الفور إلى مغادرة منطقة بغداد الدولية، وإخلاء جميع المباني الحكومية والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة في خدمة الشعب العراقي. وأضافت البعثة أن تطورات اليوم (أمس) تصعيد خطير للغاية، يجب أن تعمل مؤسسات الدولة من دون عوائق لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات، سيتبين الآن أن احترام النظام الدستوري أمر حيوي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة الجميع على التحلي بالسلام والتعاون مع قوات الأمن والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن وقفها، داعية جميع الأطراف السياسية إلى العمل على تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات.

الى ذلك دعا رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان، امس إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تأكيدا أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديموقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية»، لافتا إلى أن «الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد». وحذر الرئيس العراقي برهم صالح لاحقا من انزلاق الأوضاع في العراق نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها.

