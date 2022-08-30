«حل البرلمان» اليوم دون مرافعة

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بغداد – الوكالات: قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر بالدعاوى المقدمة اليوم «من دون مرافعة» مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، والتي ازدادت بين التيار الصدري والإطار التنسيقي،

وأوضح بيان صادر عن المحكمة امس أن السبب عدم إجراء مرافعات يعود للعدد الكبير للمدعين الذي بلغ 1036، إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم 43، مشيراً إلى عدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب تلك الأعداد.

وكانت مهلة الـ72 ساعة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة العليا لحل البرلمان قد انتهت امس وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلباً رسميا بهذا الشأن، يترقب العراقيون قراراً بهذا الشأن من الجلسة المقررة اليوم .ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة. إلا أن العديد من المراقبين للملف العراقي لا يرجحون أن يصدر قراراً قضائياً بحل البرلمان، لاسيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أعلن قبل حوالي أسبوعين أنه غير مؤهل لذلك، وأن مسألة حل مجلس النواب لا تدخل ضمن صلاحياته.

وكان التيار الصدري طالب خلال خطبة الجمعة الماضية، وللمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر من القضاء العراقي حل البرلمان، للتمهيد إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة تسهل الطريق لحل الأزمة التي استعرت منذ يوليو الماضي بين الصدر وخصومه في الإطار.وفي حين يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوافق الإطار التنسيقي على إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط مطالبا بتشكيل حكومة قبل ذلك. يشار إلى أن الدستور العراقي ينص في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم «بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

