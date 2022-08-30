الاحتلال يختطف فلسطينية في يوم زفافها «رهينة» بدلاً من العريس

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القدس المحتلة - الوكالات: اختطفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عروساً فلسطينية كرهينة في يوم زفافها ببلدة عرابة قرب جنين، وذلك بعد دهم المنطقة بحثاً عن عريسها. ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات ناشطين وصفحات إخبارية عبر المنصات مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال للمكان، واقتياد العروس إلى داخل إحدى المركبات التابعة لها.

وقالت وسائل إعلام محلية بالداخل المحتل إن قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة دهمت مساء الأحد حفل زفاف في حي العاصلة بمدينة عرابة بسبب أمر إبعاد عن المدينة مفروض على العريس وأقدمت الشرطة التي وصلت إلى المكان على اعتقال العروس عوضاً عنه. واندلعت مواجهات بين الشرطة والشبان في المنطقة، حيث استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين.

من جهته، قال المحامي شادي ذباح إنه سيتقدم بشكوى بشأن «كيفية التصرف الهمجي لقوات الشرطة وإلقاء القنابل والغاز، من دون أسباب فعلية».

وأُصيب امس نحو 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم إصابة خطيرة، خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية)، وفق مصادر طبية فلسطينية. وقالت المصادر إن الإصابة التي وصفت «بالصعبة جدا» وصلت مستشفى الرازي بمدينة جنين وخضعت لعملية جراحية.

وأورد مدير مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين جاني أبو جوخة في بيان مقتضب أن «9 إصابات وصلت إلى قسم الطوارئ». كما ذكر أن أعمار المصابين بين 14 و42 عاما، وأغلب إصاباتهم في الأطراف السفلية. وشهدت بلدة قباطية مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في البلدة. واندلعت المواجهات خلال محاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب علاء زكارنة الذي قامت باعتقاله بعد احتجازها والده وأشقائه. على صعيد اخر بدأ العام الدراسي في فلسطين المحتلة ليعود معه القلق من السياسات الانتقامية الاسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين. فيما لا يستطيع 175 طفلاً معتقلا في سجون الاحتلال التوجه لمدارسهم في انتهاك واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني. وتفيد معطيات رسمية بأن سلطات الاحتلال اصدرت 2200 قرار بالحبس المنزلي بين يناير 2018 ومارس 2022، بحق أطفال قصر، 114 طفلاً منهم كانت أعمارهم تقل عن 12 عاماً، مقارنة بنحو 228 قراراً بالحبس المنزلي في الفترة بين 2015-2017.

كما تم اعتقال نحو 450 طفلاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي، منهم 353 طفلاً من القدس يشكلون الأغلبية العظمى وما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 175 طفلا بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر.

