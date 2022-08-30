حرب الأقطاب.. أميركا وروسيا والصين نحو «صدام حتمي»

عربيات ودوليات

تقدم نظريات العلاقات الدولية منذ عقود أسباباً للتفاؤل، إذ تشير إلى أن القوى الكبرى يمكنها الحفاظ على علاقات تعاون فيما بينها كما يمكنها حل خلافاتها دون الدخول في صراع مسلح. لكن الآلاف من طلاب الجامعات الجدد الذين سيبدؤون الدراسة في شتى أنحاء العالم سيتعلمون أن النظريات الأساسية للعلاقات الدولية تحذر من صراع مقبل بين القوى العظمى. هذا ما يراه المؤلف والأكاديمي ماثيو كرونيغ، الأستاذ بجامعة جورجتاون الأميركية، في مقال له بمجلة «فورين بوليسي» سلط خلاله الضوء على التنافس المحتدم بين القوى العظمى والتحولات التي يشهدها العالم والمؤذنة بتغير النظام العالمي أحادي القطب الذي أعقب الحرب الباردة.

وبحسب الكاتب فإن نظريات العلاقات الدولية الواقعية تركز على موازين القوة وظلت تؤكد على مدى عقود أن النظام العالمي ثنائي القطب الذي ساد خلال الحرب الباردة والنظام العالمي أحادي القطب الذي تمثله الهيمنة الأميركية والسائد منذ نهاية الحرب الباردة كانا نظامين يتسمان بالبساطة نسبيا وليسا عرضة لنشوب الحروب العرضية الناجمة عن سوء التقدير. كما تؤكد تلك النظريات أيضا أن الأسلحة النووية رفعت تكلفة الصراع وجعلت إمكانية نشوب حروب بين القوى العظمى أمراً لا يمكن تصور وقوعه. إضافة إلى عوامل أخرى من بينها المؤسسات والاتفاقيات الدولية -مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها- التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وتعززت مصداقيتها وتوسعت بعد نهاية الحرب الباردة، وأصبحت توفر سبلا للقوى الكبرى لحل خلافاتها سلميا. ويقول الكاتب إن كل تلك الوسائل والضمانات تقريباً يبدو أنها تنهار الآن أمام أعيننا للأسف، إذ تشير القوى الدافعة الرئيسة للسياسة الدولية، وفقا لنظريات العلاقات الدولية، إلى أن الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا لن تكون صراعا سلميا على الأرجح. وفيما يتعلق بميزان القوة يشير الأكاديمي الأميركي الذي يعمل نائبا لمدير مركز «سكوكروفت» للإستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي إلى أن العالم الآن يشهد تحولا نحو نظام متعدد الأقطاب فبالرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت القوة المهيمنة على العالم وفقاً لكل المقاييس الموضوعية تقريباً فإن الصين صعدت لتحتل المرتبة الثانية في القوة العسكرية والاقتصادية. ويرى الكاتب أن الأنظمة العالمية متعددة الأقطاب تتسم بعدم الاستقرار وتظل عرضة لاحتمال نشوب حروب غير مقصودة نتيجة لسوء التقدير، مشيرا إلى الحرب العالمية الأولى بصفتها أبرز مثال على ذلك.

