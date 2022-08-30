رئيسي: لا اتفاق نووياً قبل وقف التحقيقات

عربيات ودوليات

طهران - واشنطن - الوكالات: شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحافي عقده امس على أهمية رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وحل جميع قضايا الضمانات التي طلبتها إيران خلال المفاوضات النووية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

كما حذر أن أي خارطة طريق لاستعادة اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية يجب أن تشمل إنهاء المفتشين الدوليين لتحقيقاتهم حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية التي عثر عليها في مواقع لم يتم الإعلان عنها في البلاد بينما ذكر مسؤول اميركي ان واشنطن رفضت مطلب طهران بهذا الخصوص.

واعتبر رئيسي أن التقنية النووية «حق مسلم به لبلاده» مؤكدا أنه لا يمكن لأحد منع طهران منه. وقال رئيسي إن بلاده أكدت خلال المحادثات النووية ضرورة رفع العقوبات بشكل عملي وحل المسائل المتبقية جوهريا. وشدد على أن الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي يجب أن تعود إليه وأن ترفع العقوبات.

على صعيد متصل حذر رئيسي، من أن إسرائيل «ربما لن يبقى منها شيء» إذا أقدمت على ما وصفها بخطوة «متهورة» ضد إيران، وفقا لوكالة «فارس».

وقال الرئيس الايراني «الكيان الصهيوني قد لا يجد الفرصة فيما لو قرر اتخاذ إجراء ضد إيران، وهل سيبقى شيء من هذا الكيان في الفترة الزمنية ما بين القرار واتخاذ الإجراء. هل تمكن الكيان الصهيوني من الوقوف ندا أمام قوى المقاومة وصواريخها الدقيقة؟ هل يتوافق ذلك مع هذه التهديدات؟ هل يمكن أن يحافظ الكيان على أمنه؟». كما رأى أن اسرائيل لا تريد حصول بلاده على التقنية النووية، لكنه أردف أن « طهران حصلت عليها»

في السياق ذاته، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي مع إيران أفضل حل ممكن. وشدد في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» على أن بلاده ستواصل العمل من أجل العودة إلى الاتفاق، مشيرا إلى صعوبة حل أي مشكلة في الشرق الأوسط في حال امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما قال مسؤول أميركي إن إيران قالت إنها لن تنفذ الاتفاق النووي ما لم يتم إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع، موضحا أن واشنطن وشركاءها رفضوا هذا الطلب الإيراني.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن المفاوضات النووية تسير ضمن مسار إيجابي، وأن القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة، لكنها جوهرية وحساسة.وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران ستجيب على الرد الأميركي لإحياء الاتفاق النووي في أول فرصة ممكنة، وذلك بعد انتهاء دراسة الخبراء له. وقال المتحدث إن الإعلان عن تفاصيل المفاوضات لايخدم تحقيق النتائج المرجوة منها.

