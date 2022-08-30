أوروبا تتأهب لـ«فصول شتاء مروّعة» بسبب «جنون الغاز»

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بروكسل - الوكالات: حذر وزير الطاقة البلجيكي من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه شتاء مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز. وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من عقوبات على موسكو. وتعتبر موسكو المصدر الأكبر للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. لكن ألمانيا تقول إنها تقوم بإعادة تعويض مخزونها من الغاز بشكل أسرع من المتوقع. وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40% من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام المنصرم.وبعد بدء العقوبات قامت روسيا بدورها بتقليل إمداداتها من الغاز لأوروبا.

وكتب وزير الطاقة البلجيكي، تين فان دير ستراتين على حسابه على تويتر أن أسعار الغاز في أوروبا يجب أن يتم تثبيتها بشكل عاجل. وأضاف أن الرابط بين سعر الغاز وسعر الكهرباء، رابط تجاري، ويجب أن يتم التخلص منه. وقال «خلال السنوات الخمس، أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعا إذا لم نفعل شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا، على مستوى أوروبا، ونحاول تثبيت الأسعار». وتشهد أوروبا أيضا زيادة في أسعار الكهرباء، بحيث وصلت إلى مستويات قياسية حيث أن الغاز يعد مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء.وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر «يجب أن نوقف هذا الجنون، الذي يحدث في سوق الطاقة الآن».

