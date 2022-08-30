نابولي عاد إلى الصدارة

دوليه

عاد نابولي إلى صدارة الترتيب بتعادله سلباً مع فيورنتينا، فيما انضم أتالانتا إلى مجموعة الأندية التي تحتلّ مقدّمة جدول الدوري الإيطالي عندما فاز على فيرونا بهدف نظيف أول من أمس، في ختام المرحلة الثالثة من الـ «سيري أ».

وبهذا التعادل، ارتقى نابولي إلى الصدارة مجدداً مع سبع نقاط، على غرار ميلان ولاتسيو وتورينو وروما، فيما بقي فيورنتينا في المركز التاسع مع خمس نقاط. وفي المباراة الثانية، أحرز الهولندي تون كوبماينرز هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني (50)، بتسديدة يسارية قوية بعد تمريرة متقنة من مواطنه مارتن دي رون.

وبهذا الفوز على ملعب «ستاديو بينتيغودي»، ارتقى فريق المدرّب جان بييرو غاسبيريني الذي لم يخسر بعد، إلى المركز الثالث بسبع نقاط على غرار ميلان ولاتسيو وتورينو وروما.في المقابل، حقق ساليرنيتانا فوزه الأول هذا الموسم بنتيجة مذهلة على سمبدوريا 4-0. وتعادل ليتشي مع ضيفه إمبولي 1-1.

