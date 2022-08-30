انتصار صعب للريال.. وسهل لبرشلونة

دوليه

احتفى ريال مدريد حامل اللقب بهدافه الفرنسي كريم بنزيمة ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز على مضيفه إسبانيول 3-1، فيما واصل برشلونة عروضه القوية وحقق فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة بينها ثنائية للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

ودخل ريال المباراة منتشياً باختيار هدافه بنزيمة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب. وسجّل الفرنسي ثنائية في المباراة (80 و90+10)، بعدما افتتح زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل (12)، فيما أحرز جوسيلو هدف إسبانيول الوحيد (43). وبهذه النتيجة، حصد الريال العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة، ليتربع على عرش الترتيب، متساوياً مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وفرض «الملكي» سيطرته منذ بداية المباراة، ومن أولى الفرص سجل فينيسيوس هدف التقدم بعدما تلقى تمريرة بينية من الفرنسي أوريليان تشواميني، ليقابلها بلمسة مباشرة في الشباك (12).

وتمكّن إسبانيول من إدراك التعادل عبر جوسيلو الذي تصدى لتسديدته الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن ترتد الكرة إليه من جديد ويسكنها في الشباك (43). وواصل ريال محاولاته في الشوط الثاني، وجاء الهدف الثاني عبر عرضية أرسلها البرازيلي رودريغو نحو بنزيمة الذي ارتقى بقدمه ووجه الكرة إلى داخل الشباك (80).

وتعرض حارس مرمى إسبانيول الفرنسي بنجامان لوكونت للطرد (90+6)، واضطر المدافع الأوروغوياني لياندرو كابريرا لارتداء القفازين، وفشل في التعامل مع ركلة حرة أسكنها بنزيمة الشباك (90+10).

وفي كاتالونيا أيضاً، كان الانتصار برشلونياً. فإضافة إلى هدفي «ليفا» (24 و65)، أحرز أيضاً الشاب بيدري هدفاً في الدقيقة 43 وسيرجيو روبرتو (90+2)، ليرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث خلف ريال مدريد وريال بيتيس (9 نقاط).

في المقابل، بقي بلد الوليد مع نقطة يتيمة أحرزها من تعادل مع إشبيلية في المرحلة الماضية، وبات يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب «كامب نو» معقل برشلونة، نجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل في الدقيقة 24، حيث تلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية داخل المنطقة من رافينيا وحوّلها بطرف قدمه في الشباك.

وبهذا الهدف، تفوّق ليفاندوفسكي على زميله الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ليصبح أكبر لاعب سناً يحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها في الـ «ليغا» خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك عن عمر 34 عاماً و7 أيام (أوباميانغ في الموسم الماضي 32 عاماً و247 يوماً»، وفق شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية.

ورغم تألق جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد في التصدي لفرص عدة، أبرزها تسديدة ديمبيليه (36)، كان برشلونة في طريقه إلى تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيدري الذي تلقى تمريرة من ديمبيليه، وسددها متقنة بيمناه إلى يسار ماسيب (43).

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 65، حين تلقى تمريرة بينية من ديمبيليه، وسدد بكعب قدمه إلى يمين الحارس.

ونجح روبرتو في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، عندما سدد ليفاندوفسكي كرة تصدى لها الحارس، لتصطدم بالعارضة وترتد أمام الإسباني الذي وضعها في الشباك بسهولة (90+2). في المقابل، فرمل خيتافي انطلاقة فياريال وحرمه من تحقيق العلامة الكاملة عندما فرض عليه التعادل السلبي.

وبالتالي، خطف خيتافي أولى نقاطه هذا الموسم في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بعدما مّني بخسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا.

أما فريق «الغواصات الصفراء»، فرفع رصيده إلى سبع نقاط.

