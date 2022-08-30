موناكو أوقف انتصارات سان جرمان

دوليه

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء باريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه موناكو ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي أول من أمس. وافتتح الألماني كيفن فولاند التسجيل للضيوف في الدقيقة 20، لكن البرازيلي نيمار وقع على التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. ورفع سان جرمان رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط متساوياً مع مرسيليا ولنس مع فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتل موناكو المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط. وزج كريستوف غالتييه مدرب نادي العاصمة بالبرتغالي ريناتو سانشيز أساسياً للمرة الأولى اثر غياب مواطنه فيتينيا للإيقاف، ولكنه لم يكن موفقاً ليخرجه المدرب في الدقيقة 63 ويدخل مواطنه دانيلو بيريرا.

ومع تأخر سان جرمان للمرة الأولى هذا الموسم، تراجع موناكو بعد الهدف ليترك المساحات أمام حامل اللقب الذي خلق الفرص أبرزها تسديدة بالقائم الأيسر من ميسي من خارج المنطقة تابعها مبابي لتصطدم بالقائم الايمن بطريقة غريبة والمرمى مشرعاً أمامه (45). وأدرك سان جرمان التعادل إثر عودة الحكم بعد قرابة دقيقتين من الحادثة إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لاحتساب ركلة جزاء للبرازيلي نيمار الذي تعرض لخطأ داخل المنطقة من التشيلي غيليرمو ماريبان، سددها النجم البرازيلي بنفسه ناجحة في الشباك (70)، في سادس أهدافه هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق مرسيليا فوزاً كبيرًا على مستضيفه نيس بثلاثية نظيفة. وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الفائز كل من التشيلي ألكسيس سانشيز (10 و43) والبرتغالي نونو تافاريس (37).

