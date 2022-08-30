ثنائية كين قادت توتنهام إلى الفوز

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سجل الهداف التاريخي الدولي هاري كين هدفين وقاد فريقه توتنهام للفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-0 في ختام منافسات المرحلة الرابعة التي شهدت خسارة أستون فيلا أمام وست هام 1-0، ما وضع مدربه ستيفن جيرارد تحت ضغوطات كبيرة بعد بداية كارثية. ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على كريستال بالاس 4-2 السبت وبرايتون الرابع، فيما يتصدر أرسنال الذي حقق فوزه الرابع توالياً على حساب فولهام 2-1 السبت أيضاً بالعلامة الكاملة (12). وسجل كين هدفي اللقاء في الدقيقتين 5 و81، كما كان بامكانه أن يرفع غلته إلى ثلاثية، لكنه أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة الحارس دين هندرسون (56).

وهي ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها قائد توتنهام في الدوري منذ 4 أعوام، إذ سدد 21 ركلة ناجحة توالياً، لكنه عوض برفع غلته من الأهداف في الدوري مع فريق واحد إلى 187 هدفاً، وإلى 200 في مسيرته في الـ «بريميرليغ» والتي شهدت إعارته إلى ميلوول وليستر وليتون أوريينت.

وحقق وست هام فوزه الأوّل هذا الموسم على حساب مضيفه أستون فيلا 1-0. وبات مدرب فيلا أيقونة وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد تحت الضغوطات، اذ يحتل فريقه المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم، متقدماً بفارق الأهداف عن وست هام في المركز السادس عشر. ويعاني اللاعب الدولي السابق لنيل رضا جماهير فيلا منذ رحيله عن فريق رينجرز الاسكتلندي للحلول بدلاً من دين سميث في الموسم الماضي. وفرض نيوكاسل يونايتد تعادلاً قاتلاً على مضيفه لفرهامبتون 1-1.

