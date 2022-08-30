بوغبا يستنكر محاولات ابتزازه

دوليه

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا بشأن مزاعم نجم المنتخب ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا بتلقيه «تهديدات» و«محاولات ابتزاز من عصابة منظمة» ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالـ «كشف عن أمور كبيرة»، وفق ما أعلن ملف مقرب من الملف لوكالة فرانس برس أول من أمس.

وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعهّد فيه ماتياس (32 عامًا) بـ «كشف أمور كبيرة» عن بول. وأوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان أن «تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا». وتابعوا «تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري». وقال مصدر مطلع إن الشرطة فتحت تحقيقًا بشأن المسألة.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف، السبت عن «الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا» التي خلفت الراحل مينو رايولا.

وأكد شقيق بول أن «العالم بأسره» تمامًا كما ناديه يوفنتوس و«الرعاة» يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصاً موثوقاً به».

