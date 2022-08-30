أنتوني إلى مان يونايتد

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سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوني الى مان يونايتد قادماً من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحافية بريطانية. ووافق بطل إنكلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالاضافة الى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة «سكاي سبورتس»، هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى أول من أمس قبل إغلاق سوق الانتقالات بعد غد. وقد يكون أنتوني (22 عامًا) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف. كما وصل الى ملعب أولد ترافورد الظهير الايسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الاسباني والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة الى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.