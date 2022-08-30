تغريم «الكرة» 50 ألف دولار.. وعقوبات بالجملة على لاعبي الأبيض

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الكويتي 50000 دولار أميركي بسبب سلوك الجمهور في لقاء الازرق والاردن ضمن الجولة النهائية من تصفيات كأس اسيا 2023 ، كما أصدر الاتحاد الاسيوي عقوبات طالت عددا من لاعبي نادي الكويت اثر المشاجرة التي اعقبت مباراة الفريق ضد جبلة السوري ضمن منافسات كأس الاتحاد الاسيوي .

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي عددا من القرارات في الحالات المقدمة لها في الاجتماع الذي عقد يومي 23 و24 أغسطس منها غرامة 50000 دولار المفروضة على الاتحاد الكويتي بسبب سلوك الجمهور في مباراة الازرق والاردن التي أقيمت يوم 14 يونيوالماضي وشهدت مخالفات من الجمهور بحسب اللجنة التي اوضحت أن الاتحاد الكويتي خالف المادتين 65.1 و 64.1 من قانون الانضباط والأخلاق لإلقاء المتفرجين العابا نارية وحوالي 150 زجاجة ماء مملوءة جزئيًا وفارغة وأحذية في ميدان اللعب والمناطق المحيطة بميدان اللعب بعد المباراة واعتبارها تصرفات غير لائقة.

وغرمت اللجنة الاتحاد الاردني 3000 دولار بسبب دخول مشجعين اثنين منطقة محظورة على المتفرجين وأمرت بدفع 750 دولارا و 2250 دولارا مع وقف التنفيذ في حال حدوث مخالفة مماثلة.

وبشأن الأحداث التي تلت مباراة الكويت وجبلة في دور المجموعات من كأس الاتحاد التي اقيمت يوم 24 مايو الماضي ، قررت اللجنة ايقاف اللاعبين يوسف ناصر 6 مباريات وابراهيم كميل 8 مباريات وضاري العتيببي 6 مباريات و عبدالرحمن كميل 4 مباريات وتوجيه انذار للاعبين شريدة الشريدة ، شاهين الخميس، سلطان الفرج وفواز الفضلي، وقررت اللجنة اضافة الى عقوبات اللاعبين تغريم نادي الكويت 10000 دولار .

واوقفت اللجنة لاعبي جبلة حمزة كردي (6 مباريات) حسين الجويد(6 مباريات) خالد المبيض (6 مباريات) نور الدين علوش (4 مباريات) عاهد محفوظ (6 مباريات) احمد بيريش (مباراتين) وحذرت اللاعبين ميهوب إسماعيل وعبد الإله حفيان وعبد الرحمن بركات وعلي مسلم كما غرمت نادي جبلة 10000 دولار .

