العربي يستقبل السالمية الليلة

محلية

يستقبل العربي ضيفه السالمية في الساعة 08:00 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في افتتاح الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وتستكمل الجولة الخميس بلقاءي الساحل مع النصر والتضامن مع الكويت، على أن تختتم الجمعة بمباراتي الفحيحيل مع القادسية والجهراء مع كاظمة.

ويلعب الأخضر اليوم لكي يكون لديه الوقت الكافي من أجل الاستعداد لمباراته المهمة أمام السيب العماني يوم 5 سبتمبر المقبل في الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

ونجا العربي من خسارة مؤكدة أمام النصر في الجولة الأولى بعد أن أضاع مهاجم الأخير محمد دحام ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتخت بالتعادل 1-1، في حين حقق السالمية انتصاراً صعباً على التضامن بهدف مبارك الفنيني.

ولم يرتق أداء الأخضر إلى المستوى المطلوب تحت قيادة مدربه الجديد يوغوسلاف ترينشوفسكي، كما كان أداء المحترفين أقل من المتوقع باستثناء النيجيري إيدو كينغسلي الذي سجل هدف التعادل على النصر بالكعب. ومن المتوقع أن يجري المدرب بعض التغييرات في التشكيلة مع عودة سلطان العنزي إلى خط الوسط، والدفع بسيف الحشان منذ البداية بعد تحسن أداء الفريق عقب نزوله أمام النصر.

في المقابل، ورغم تحقيقه الفوز في الجولة الأولى، إلا ان أداء السالمية هو الآخر لم يكن بالصورة المطلوبة، وكان قريباً من الخروج متعادلاً لو استغل مهاجمو التضامن الفرص التي سنحت لهم. لكن الأمر الذي يدعو للتفاؤل بالنسبة للسلماوية أن الفريق حقق الفوز على العربي في آخر مباراتين جمعت بينهما، واحدة في كأس الأمير بنتيجة 2-1 والثانية في الدوري 3-2 الموسم الماضي. ويملك إبراهيم عناصر مميزة في مقدمتها الكولومبي كارلوس ريفاس المنتقل من اليرموك مع زميله عذبي شهاب، والعراقي آسو رستم رغم أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ومبارك الفنيني وفواز عايض والبرازيلي أليكس ليما.

