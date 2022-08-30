مناقشة إخفاقات «الطائرة»

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ناقشت لجنة التدريب والمنتخبات في اتحاد الكرة الطائرة اخفاقات المنتخبات (الأول والشباب والناشئين) في المشاركات الخارجية، خلال اجتماعها أول من امس. وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن السهو بعد الاجتماع الذي اقيم بحضور نائبه خالد الدويسان ومقرر اللجنة مالك العنزي والاعضاء محمد القطان وعادل المزيعل، ان اللجنة وضعت تصورا لخطة متكاملة للنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع المنتخبات الوطنية على المدى القصير والطويل وكذلك تم وضع تصور للهيكل التنظيمي «الاداري - والفني» للمنتخبات الوطنية.

واوضح السهو أن لجنة التدريب ناقشت أسس اختيار المدرب الجديد للمنتخب الاول بعد انهاء عقد مدرب الفريق السابق الصربي الكسندر سافينتش، مبينا أن اللجنة تدرس حاليا عدداً من السير الذاتية للتعاقد مع الافضل منها لقيادة الأزرق في المرحلة المقبلة.

وذكر السهو انه تمت مناقشة دعوة الاتحاد العربي للكرة الطائرة للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقررة في اربيل العراقية خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل وسيتم عرض الامر على مجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.

