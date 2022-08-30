«السلة» اعتمد نظام الموسم الجديد

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اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة نظام بطولاتها في الموسم المقبل إذ ستقام بطولة الدوري بنظام الدمج من دور واحد، وهو دور تمهيدي، تقسم بعده الفرق إلى درجتين حيث تصعد الفرق الستة الأولى إلى الدرجة الممتازة بينما تلعب الخمسة الباقية في الدرجة الأولى.

وستلعب فرق الدرجة الممتازة دوري من 3 أقسام ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات على أن يتأهل إلى النهائي الفائز في مباراتين. وستقام المباراة النهائية بنظام «بلاي أوف» أيضا لكن من 5 مباريات على أن يتوج باللقب الفائز في 3 مباريات.

وستلعب فرق الدرجة الأولى بالنظام ذاته أيضاً، يتأهل بعدها الفائز بلقب الأولى إلى الممتاز، مقابل هبوط صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز، فيما يلعب صاحب المركز الخامس في الممتاز مع صاحب المركز الثاني في الأولى مواجهة من 3 مباريات يتأهل الفائز في اثنتين منها إلى دوري الأضواء فيما يهبط الخاسر إلى الأولى.

كما حددت لجنة المسابقات نظام مراحل الفرق السنية الشباب والناشئين والأشبال والبراعم، إذ ستلعب الفرق دوري من قسم واحد ثم تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى الدور النهائي، الذي يقام بنظام دوري من قسمين ثم تلعب الفرق الدور نصف النهائي وفق مراكزها في الترتيب. وحددت لجنة المسابقات أيضاً بعض القواعد الخاصة بمرحلتي البراعم والأشبال من أجل زيادة المنافسة بينهما.

