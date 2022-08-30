«ناشئي اليد» يلتقي البحرين و«عينه» على المونديال

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يخوض منتخب كرة اليد للناشئين لقاء مصيرياً في 06:00 مساء اليوم أمام البحرين لتحديد المركز الخامس المؤهل إلى كأس العالم (كرواتيا 2023) ضمن البطولة الآسيوية التاسعة التي تختتم في البحرين غدا.

وكان الأزرق احتل المركز الثالث في مجموعته الثانية خلف منتخبي اليابان والسعودية ليلعب مع رابع المجموعة الأولى المنتخب الأوزبكستاني، حيث تمكن من الفوز 22-20 أول من أمس، فيما فازت البحرين ثالث المجموعة الأول على قطر رابع المجموعة الثانية 37-26 ليتواجه الأزرق مع الأحمر اليوم لتحديد صاحب المركز الخامس في البطولة الذي يمنح صاحبه البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى المونديال. وكانت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان بلغت كأس العالم بتأهلها إلى الدور نصف النهائي. وتأهل كوريا وإيران إلى المباراة النهائية بفوز الأولى على اليابان 23-21، وإيران على السعودية 33-32 بعد التمديد أول من أمس.

ويدرك الجهاز الفني للأزرق صعوبة مباراة اليوم نظراً لقوة المنتخب البحريني الذي أخفق في التأهل إلى نصف النهائي بخسارته أمام إيران بصعوبة وبفارق هدف واحد، وهو ما يضع على اللاعبين مسؤولية مضاعفة لتقديم أفضل مستوياتهم وتحقق الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

