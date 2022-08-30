الهدبة: لن نتأخر في دعم أنشطة الاتحاد المدرسي

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أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع د. مشعل الهدبة ان الهيئة لن تتأخر في دعم كل المواهب الرياضية من خلال تسخير الامكانيات المادية والفنية والادارية لإنجاح خطة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة المقبلة من خلال توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومدير عام الهيئة الدكتور حمود فليطح، وقال الهدبة خلال زيارة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم العشبية التي تأتي ضمن خطة الاتحاد المدرسي «صيفنا في مدارسنا»: نتطلع ان تكون تلك المواهب التي نجحت في الوصول الى هذه المرحلة من التفوق الرياضي نواة للمنتخبات الوطنية المختلفة وتنجح في تحقيق الانجازات للرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من خلال المشاركات الخارجية وارتداء الفانلة الزرقاء في كل المحافل والتتويج بالميداليات الذهبية التي لن نقبل بغيرها.

واضاف نائب مدير الهيئة قائلا: «جهود كبيرة بذلها مجلس ادارة الاتحاد المدرسي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد وكل اللجان العاملة من اجل تنفيذ وتطبيق استراتيجية الاتحاد مواهبنا في مدارسنا 2021 – 2026 التي تعتبر احد اهم اهداف اعادة الرياضة المدرسية لسابق عهدها وتكون الرافد الاساسي للأندية والمنتخبات الوطنية».

