خطوات «اتحاد صاحب الإستراتيجية الاحترافية» في إقرار نظام الاحتراف

محلية

أولاً: أصدر الاتحاد تعميماً رقم 312 / 2021 في 30 / 12 / 2021 بشأن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وجاء في مادته رقم 19 ما يلي: «يلتزم الاتحاد بإخطار الأندية بإجراءات وشروط تسجيل اللاعبين والوثائق الخاصة بتسجيلهم قبل بدء الموسم الرياضي الجديد بوقت كاف»

ثانياً: أصدر الاتحاد تعميماً رقم 162 / 2022 في يوم الاربعاء 29 / 06 / 2022 بشأن مناقشة لائحة شؤون الاحتراف وانتقالات اللاعبين ولائحة تراخيص الأندية، وحدد يوم الاثنين 04 / 07 / 2022 للاجتماع مع مسؤولي الأندية لمناقشتها.

ثالثا: أصدر الاتحاد تعميماً رقم 172 / 2022 في 13 / 07 / 2022 باعتماد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي 2022 / 2023 وعقد الاحتراف النموذجي الالزامي.

رابعاً: أصدر الاتحاد تعميماً رقم 177 / 2022 في 20 / 07 / 2022 بشأن الأحكام الانتقالية للاعبين الهواة خلال الموسم الرياضي 2022 / 2023.

خامساً: أصدر الاتحاد كتابه رقم 1000 المؤرخ في 20 / 07 / 2022 بشأن فترات التسجيل الاولى والثانية ، ولقد حدد نهاية الفترة الاولى ولكن لم يحدد متى تبدأ هذه الفترة.

سادساً: أصدر الاتحاد تعميماً رقم 204 / 2022 في 11 / 08 / 2022 بشأن لائحة المسابقات للموسم الرياضي 2022 / 2023.

باستقراء النقاط السابقة نجد أن هذه الاجراءات لا يقوم باتخاذها إلا من لا يملك أي خلفية رياضية، ناهيك أن يكون اتحاداً متخصصاً في كرة القدم ويرغب في تطويرها لأنه لم يأخذ في الحسبان النقاط التالية:

1. هل فترة عشرة أيام هي فترة كافية حتى يتم الانتقال من نظام الهواة الى الاحتراف في كرة القدم ) مع العلم أن هذا يخالف ما جاء في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المادة 9 كما بينا أعلاه؟

2. اتخاذ هذه الاجراءات وبعد أن قامت الاندية الرياضية بإجراء تعاقداتها يدل على عدم وجود حسن النية في هذه الاجراءات.

3. هل يعلم الاتحاد أن الاندية الرياضية الكويتية هي أندية حكومية واعتقد أنها مصنفة من اندية الدرجة الرابعة لدى الفيفا، وبالتالي فإنها لا تستحق بدل التدريب حسب ما جاء في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

4. هل تم أخذ موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم واعتماده على هذه اللائحة، وذلك حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي (عدم الرد على كتاب نادي اليرموك الرياضي).

5. هل قام الاتحاد الكويتي بعمل دراسة مالية عن امكانات الاندية الرياضية في دفع رواتب اللاعبين، حيث إن أغلب الاندية لديها عجز مالي قبل اقرار هذه اللائحة ، فماذا سيكون وضعهم المالي بعد هذا الاجراء من الاتحاد؟.

وبعيداً عن تخبطات الاتحاد في اصدار لوائحه فلقد اختتمها برفض منح التصريح الاعلامي لكل وسيلة إعلامية وإعلامي يخالف وينتقد الاتحاد، وهذا يدل على ضيق الافق لدى الاتحاد، وأنه لا يريد إلا من يطبل له، وهذا يناقض ما تشدق به رئيس الاتحاد منذ فترة بسيطة.

ناصر علي العجمي

أمين سر نادي خيطان السابق