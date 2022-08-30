الاخيرة

مما أتى في خطاب سمو الأمير الأخير، الذي ألقاه سمو ولي العهد ما يلي: «إن المرحلة القادمة تتطلب منكم حُسن اختيار من يمثلكم، ونأمل منكم ألا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة، أو القبيلة، أو للفئة على حساب الوطن، إن الاختيار غير الصحيح سوف يضر بمصلحة البلاد والعباد، وسيعود بنا إلى جو التعصب والتناحر، ونناشدكم أن لا تضيعوا فرصة تصحيح المسار، كي لا نعود إلى ما كنا عليه، فالعودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين، وسيكون لنا حال عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث».. انتهى

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إن ترجمة حُسن الاختيار تعني الابتعاد عن الانتخاب القائم على العصبية، واختيار بالمقابل الأكفاء الأمناء ولأصحاب الأفكار الجديدة، وللشخصيات العاقلة الرزينة الحكيمة، غير المتشنجة، وضمن حُسن الاختيار ألا نختار من ولاؤه لغير الكويت، فهؤلاء كحال غيرهم في منطقة الشرق الأوسط سيحرقون البلد في لحظة لو أتتهم الأوامر من خارج الحدود، فلنفوت عليهم الفرصة، ولنحافظ على أمن بلدنا، حاضره ومستقبله، عبر عدم انتخابهم!

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ويقال: «من جرب المجرب فعقله مخرب» لذا نرجو عدم العودة لإيصال من كانوا سبب التخلف والخراب والأزمات والانسدادات، التي أضاعت علينا عقوداً طوالاً من الزمن دون إنجاز يذكر، عدا الأزمات والانسدادات والاستجوابات المتتالية واستبدال تعاون السلطات، كما أتى في الدستور المتباكى عليه «بتعاركها» حسب فهمهم، فالمرجو إيصال رسالة واضحة لهم أن الكويت الجديدة بحاجة لأفكار جديدة، وأشخاص جدد، وان يمكنك خداع بعض الناس لبعض الوقت ولكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، وان انتخبناهم هذه المرة فستضيع علينا.. كويت الفرصة الأخيرة!

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آخر محطة:

لا يخفى أن هناك أطرافاً مسيرة تسعى هذه المرة لحصد أكبر عدد من كراسي البرلمان لأجل أهداف لا أعتقد أنها خيِّرة، وطريقها لذلك أمران: التوزع على الدوائر المختلفة، وإنزال مرشحين منهم، المعلوم الولاء لهم ومنهم من يواليهم بالخفاء كي يصبح عددهم الكلى في البرلمان القادم مؤثراً، فالرجاء إفشال مخططهم عبر إنجاح من يدل قولهم وفعلهم على أن الكويت ولا أحد غيرها في قلوبهم وعقولهم، فالوطن عندهم أولاً وأخيراً.

