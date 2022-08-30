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عرض أزياء عالمي في الرياض


غمرت الفرحة مصممي الأزياء السعوديين بعد أن بات عرض إبداعاتهم متاحا في المملكة التي استضافت للمرة الأولى في 25 أغسطس ، عرض «جيمي» العالمي للأزياء والذي تضمن أعمال 18 مصمما.
وعرض المشاركون أحدث تصميماتهم، التي تجمع بين الثقافة المحلية والحداثة.
وقالت مصممة الأزياء أمل أحمد: «ما كانت الصراحة بسهولة، إننا نوصل لهذا. صراحة تخطينا مراحل كثيرة. فاليوم الكل راح يتعرف إلينا. والكل راح يسمعنا، والكل راح يشوف تصاميمنا. وكيف إحنا مبدعات وننجز ونستطيع صناعة علامات تجارية سعودية».
وقالت مصممة الأزياء نجلاء المنصور: «والله هذا الشيء كنت أتمناه من سنين. يعني ابتديت من 2003، الصراحة فيه صعوبات، اضطرينا أننا نطلع بره عشان نثبت أنفسنا، طبعا شيء جميل أن يكون في السعودية».
وأقام المصمم السعودي جمال عاشور هذا العرض في محاولة لخلق منصة يمكن أن تلقي الضوء على المصممين المحليين، وقال: «طبعاً مهرجان جيمي فاشن الدولي داعم لمصممات الأزياء ، بروح الترابط عشان نوصل للعالمية، ونوصل لشيء جميل جداً يرضي السعودية».


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