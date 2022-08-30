«البيئة»: الكويت ملتزمة بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ

وطن النهار

أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الصباح التزام دولة الكويت بجميع القرارات الصادرة من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وسعيها لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الاطارية و(اتفاق باريس). جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الصباح لـ(كونا) بمناسبة توقيع الهيئة أخيراً عقد تمويل مشروع اعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين مع مرفق البيئة العالمي إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة للبيئة للدعم التقني ومدة تنفيذه ثلاث سنوات. وأوضح الشيخ عبدالله الصباح أن الكويت وبتوجيه من القيادة السياسية حريصة وملتزمة بقرارات الامم المتحدة الخاصة بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها بجميع مكوناتها ومنها جودة الهواء والمناخ.

وذكر أن الهيئة ستقوم من خلال مشروع التعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة بإعداد وثيقة البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين بتمويل مالي كامل من مرفق البيئة العالمي.وبين أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليم جميع الوثائق الى امانة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في نهاية عام 2025.

