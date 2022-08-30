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رئيس البلدي لتعديل قرارات رسوم تراخيص الأرصفة والساحات


اقترح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، تعديل القرارات الإدارية الخاصة بدفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات العامة والميادين، وذلك بالإجازة للجهة المختصة في البلدية بالترخيص بناء على طلب أصحاب الأنشطة المرخصة أن تدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.
وبين المحري أنه من حيث التجربة العملية للإجراءات المتبعة في استصدار التراخيص البلدية في شأن استغلال الأرصفة والساحات لاسيما المتعلق منها بدفع قيمة الرسوم المستحقة عن الترخيص الممتد لمدة 4 سنوات دفعة واحدة عند استصدار الترخيص، أثبتت ثقلاً وعبئاً على كاهل مستصدري التراخيص، وأصحاب الأنشطة المراد ترخيصها، لافتاً إلى أنه اقتراحه جاء تخفيفاً لهذا العبء وتيسيراً لاستصدار التراخيص دون معوقات، ومكبلات، وقيود مرهقة.


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