انتخابات.. الوزن الثقيل!

الأولى

بدت بشائر انتخابات مجلس الامة 2022 ثقيلة حيث شهد أمس ترشح اسماء ذات ثقل في تاريخ الكويت السياسي، ابرزهم رئيس المجلس الاسبق احمد السعدون ونواب سابقون وممثلون لعدد من التيارات السياسية، ما يعد مؤشرا لسقف عال من التغيير والسير نحو السياسات الاصلاحية الشاملة وتصحيح المسار، كما يعد بمثابة اعلان ضمني عن نهاية مقاطعة انتخابات الصوت الواحد، وتبدل صوت المعارضة الى صوت الانجاز.

وقد اقفلت ادارة شؤون الانتخابات في اليوم الأول لاستقبال المرشحين على تسجيل 115 مرشحا في الدوائر الانتخابية الخمس بينهم 8 مرشحات ابرزهن عالية الخالد وغدير اسيري وفجر السعيد، وارجع محللون زيادة العدد في اليوم الأول لعدم اجراء انتخابات فرعية كانت في السابق عبارة عن تصفية لأعداد مرشحي القبائل. من جهته قال المرشح رئيس المجلس الاسبق احمد السعدون في تصريح لوسائل الاعلام: «بعد الخطاب الأميري لا شيء يقال» موجها شكره للقيادة السياسية والخطوات الاصلاحية غير المسبوقة التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف. واضاف: نحن نعيش مرحلة تاريخية في كل تفاصيلها، في ظل الاتجاه إلى تغيير المسار، وتعهد الحكومة بعدم التدخل في الانتخابات، أو في انتخابات الرئاسة، او لجان مجلس الأمة، لذا فالأمر بات في يد الناخب ومسؤوليته الان هي الحضور وحسن الاختيار.

واعتبر السعدون أن زيارات سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء إلى وزارات الدولة رسالة مهمة، لافتا إلى أن الحكومة كلفت الوزراء بالاهتمام بالقضايا الشعبية.

وأعرب عن التطلع إلى تحرك سمو رئيس الوزراء في قضية العفو والمهجرين ما دامت قضاياهم تتعلق بالرأي، وقال: نحن ندرك أنه لايملك هذا الأمر لكن بإمكانه أن يتحرك في هذا الجانب خاصة أنه كلف بحثه مع رؤساء السلطات.

بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور هشام الصالح: ان قاعة عبدالله السالم من دون النائب السابق مسلم البراك «ما تسوى»، داعيا الى تعديل قانون رد الاعتبار ليعود مسلم البراك الى مكانه الطبيعي الذي يليق به في قاعة عبدالله السالم. وطالب الصالح بضرورة ان يطهر مجلس الامة نفسه قائلا «ما يصير نسكت عن نواب سابقين دشوا حفاي وطلعوا مليونيرية» ونقول عنهم اصلاحيين او معارضة في الوقت الحالي، لقد حان الوقت لبحث من اين لك هذا.

من جهته قال المرشح عن الدائرة الثالثة الدكتور عبدالعزيز الصقعبي نتطلع إلى حكومة إصلاح تختبرها القوانين والتشريعات الإصلاحية التي سنقدمها، مضيفا أن «حدس» تعد أحد تيارات القوى السياسية التي شاركت في الحراك الذي أدى إلى التغيير، ونأمل أن يكون الإصلاح هو العنوان الأكبر على أرض الواقع. وزاد: نحن امام مرحلة مفصلية ويجب نتجاوز المعارك الهامشية ونضع مشروعا إصلاحيا وطنيا، في مرحلة صراع برلماني - برلماني، وبرلماني حكومي عطل البلد وانتهى بخطاب سامٍ وضع النقاط على الحروف.

بدوره قال مرشح الدائرة الاولى د. حسن جوهر ان الكل يترقب عهدا جديد ا يتواكب مع نهج جديد ورؤى تليق بمكانة وسمعة الكويت والكويتيين، لافتا الى ان نواب كتلة الخمسة من مجلس 2020 مجتمعين يوجهون التحية للشعب الكويتي، متمنيا ان تتحول الخطوات الاصلاحية الاخيرة من الحكومة الى نهج مستدام يخدم تطلعات الشعب.

من جهته دعا مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف الى ضرورة مواصلة تقديم نماذج للعمل الجماعي في مجلس الامة كما قدمت كتلة الخمسة رغم قوالب العمل الفردي التي يفرزها النظام الانتخابي الراهن، مؤكدا ان الإصلاح والتنمية عنوان المرحلة المقبلة وأساس التعاون مع الحكومة، كما ان الإصلاح الشامل قضيتنا ونأمل تعديل النظام الانتخابي وتعزيز المشاركة الشعبية.

من ناحيته قال مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير ان بداية الصفحة الجديدة سياسيا لا بد ان تتضمن محاسبة رعاة الفساد عن الفترات الماضية، مضيفا لم يكن بمقدورنا العمل سياسيا طوال الفترة الماضية الا باقصاء الفاسدين من المشهد السياسي لان هيمنتهم كانت سببا رئيسا لتدهور اوضاع الدولة وضياع اموالها.

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ان الشعب خير من يتخذ القرار في مرحلة تستحق ان تفوز فيها الكويت فوزا كبيرا من خلال ايصال نواب قادرين على قيادة الكويت نحو مرحلة جديدة، وتعويضها عما فاتها من تنمية واصلاح ومحاربة للفساد.

بدوره قال مرشح الدائرة الاولى اسامة الشاهين نحن بحاجة لاعادة البناء معا واستعادة السيادة، وفي حاجة لانتشال البلد لان الدولة العميقة ما زالت جذورها ضاربة رغم رحيل الرئيسين. من ناحيته اعرب مرشح الدائرة الثانية بدر الحميدي عن أمله بان تكون الكويت جديدة بتطويرها وتعاملها مع كل من حاول تدميرها، داعيا لاختيار القوي الامين والرجل المناسب في المكان المناسب.

من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ينتظرنا مشروع إصلاحي، لافتا الى اهمية طي المرحلة السابقة بارادة الأمة وانحياز القيادة السياسية الى الشعب،

في حين قال النائب السابق خالد المونس إن رئاسة مجلس الأمة لم تبحث حتى الآن بين المرشحين، وبعد النتائج سنقدم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد ان هذه الانتخابات غامضة ويصعب التكهن بمخرجاتها خاصة بعد تعديلات جداول الناخبين وفق عنوان السجل المدني ونحن لا نعرف اسماء الناخبين في دوائرنا والحكومة لم تكن جاهزة بشأن اصدار مرسوم الضرورة.