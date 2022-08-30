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دندرة


رئيس اتحاد عمال البترول: 5500 فني غير مؤهلين عملوا كمهندسين بالقطاع النفطي... مصيبة !
دندرجي


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