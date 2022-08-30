الثلاثاء 30 أغسطس 2022 ,3 صفر 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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