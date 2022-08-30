قبول استقالتي الياسين ودبشة في «التربية»

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قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف أمس استقالتي كل من الوكيلين المساعدين للمنشآت التربوية والبحوث والمناهج ياسين الياسين وصلاح دبشة.

وأكدت مصادر ان وزير التربية طلب من كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. بدر بجاد والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.محمد الحويلة تقديم استقالتيهما او احالتهما الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء.

واشارت المصادر الى ان هذه الاجراءات جاءت بعد ورود تقرير الى وزير التربية يفيد بوجود تأخير في خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد نحو 25 يوما. وكان الوزير المضف اعلن رسمياً العودة الشاملة للمدارس وإلغاء نظام المجموعتين بدءاً من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقال المضف في قرار وزاري أصدره، أنه تقرر عودة المتعلمين إلى مقاعد الدراسة وإلغاء نظام المجموعتين، وتطبيق ما ورد في وثائق الدراسة الأساسية المختلفة وتعديلاتها على أن يطبق القرار على مدارس التعليم العام والديني ومدارس التربية الخاصة ومراكز تعليم الكبار ومدارس التعليم الخاص بجميع أنظمتها.

وأشار إلى أن وكيل الوزارة يتولى اصدار القرارات أو النشرات اللازمة لتطبيق هذا القرار والعمل بموجبه.