العراق في غمار الفوضى

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بغداد - الوكالات: دخلت الأزمة في العراق أمس منعطفا خطرا ينذر بفوضى أمنية واسعة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، في حين اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء ببغداد ودخلوا القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء.. وبينما أعلن الجيش حظر التجوال الشامل في كل انحاء العراق امتدت الاضطرابات الى مدن الجنوب.

وتفجرت الأوضاع عندما أعلن الصدر صباح أمس بصورة مفاجئة اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له. وقال الصدر في بيان نشره في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه سيغلق «جميع المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام». وتابع «الكل في حلّ مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء».

وذكر مكتب الصدر في بيان «يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري»، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها «أنهت مهامها». معلنة انها «لم تعد تسيطر على المتظاهرين» الذين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة بينما حاولت قوات الامن منع تقدمهم باستخدام قنابل الغاز لكن عشرات المتظاهرين نجحوا في اقتحام القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما أظهرته بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء امس «حظر التجول الشامل في جميع أنحاء البلاد».

وقالت قيادة العمليات التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، إن حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، سيطبق «إلى إشعار آخر»، وأكدت مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية. من جهته أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعليق جلسات المجلس بعد اقتحام القصر الجمهوري وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات مختلف عن القصر الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس الجمهورية.

ودعا الكاظمي الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية. فيما أعلنت حالة الإنذار القصوى لكل القوات الأمنية في العاصمة، واستقدمت قوات أمنية إلى بغداد من المحافظات الجنوبية، حيث رصدت أرتال أمنية كبيرة لقوات المغاوير تدخل المدينة، كما تم تعزيز كبير للقوات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها. ونصبت القوات الأمنية كتلا إسمنتية بين مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمنع تقدم المتظاهرين.

وذكرت مصادر عراقية ان عددا من المتظاهرين اصيبوا بجروح بسبب إطلاق النار من داخل المنطقة الخضراء. وفرقت القوات العراقية بقنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه، أنصار التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام مقر الإقامة الرئاسي. كما أغلقت جسري الجمهورية والسنك والطريق المؤدي إلى مبنى التلفزيون الرسمي.

ولاحقا نجحت القوات الأمنية في السيطرة على القصر الحكومي بعد طرد المتظاهرين منه. وسرعان ما امتدت رقعة الاضطرابات الى خارج بغداد حيث اعلنت المساجد في مدينة الصدر «النفير العام» تضامناً مع زعيم التيار وشهدت مناطق أخرى خروج عدد من التظاهرات فيما قام محتجون في البصرة، بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة.

واقتحم مؤيدو الصدر مبنى محافظة ذي قار ومحكمة ميسان. وهو ما دفع بعض المراقبين الى التحذير من أن البلاد ستشهد نوعاً من العصيان المدني.