«حدس» و«التآلف» و«كتلة الخمسة».. تسجيل جماعي برسائل سياسية

الأولى

كان من اللافت بتسجيل المرشحين في اليوم الأول ايصال رسائل للحضور القوي باسم التيارات السياسية عبر حضور أغلب مرشحي «حدس» عبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر واسامة الشاهين ومعاذ الدويلة للتسجيل بوقت واحد، وكذلك فعل مرشحو التآلف الاسلامي الوطني المنشق عن التحالف الإسلامي الوطني بمجموعة شملت مبارك النجادة وهاني شمس وخليل ابل. وكان لافتا كذلك اصرار كتلة الخمسة على استمرار «اتحادهم البرلماني» عبر حضورهم مجتمعين للتسجيل والتحدث بمؤتمر صحافي جمع د. حسن جوهر والمرشحين بدر الملا ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله المضف.