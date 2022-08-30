«كوكسال بابا مرشحا لانتخابات مجلس الأمة»..

الأولى

بهذه العبارة تداول المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبلوقر التركي الشهير كوكسال بابا معلقة على أعمدة الانارة في الكويت على أنه مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وعادة ما تكون «الكوميديا السوداء» حاضرة في الموسم الانتخابي الكويتي للتعبير بشكل غير مباشر عن الكثير من القضايا أو الملفات السياسية بل ربما الاشارة البعيدة لكثرة عدد المرشحين لانتخابة «أمة 2022». ولـ«كوكسال بابا» شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع الفيديو المضحكة وكذلك تداول صوره كملصقات في برنامج «واتس اب» للتعبير عن مواقف معينة بشكل ساخر. ونال كوكسال بابا شهرة واسعة على السوشيال ميديا، وامتدت شهرته حتى أصبحت صورته ملصقا أساسيا يتبادله المستخدمون عبر تطبيق واتساب للرد على محادثاتهم، رغم عدم معرفة معلومات كافية عنه على الأقل بالنسبة للبعض، إذ يكفيهم فقط تداول الصور المعبرة لذلك الشخص خفيف الظل. «كوكسال» بابا اسم الشهرة لبكتاش أوغلو، وهو بلوقر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا. ولد البلوقر التركي بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سببا رئيسا في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفي الداه. على الرغم من مرضه إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكماً، وكثيراً ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.