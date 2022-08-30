الحملات الأمنية فاجأت.. حولي والفروانية

وطن النهار

أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة خلال الحملات الامنية على منطقتي «الجليب والمهبولة» كما تم شن حملة مفاجئة على مناطق محافظتي «حولي والفروانية» وتم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد، قامت القطاعات الأمنية الميدانية وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.

وأكدت الإدارة أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لجميع أشكال الجريمة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون، مشددة على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

